Несмотря на травму: европейские клубы стремятся переманить звезду Динамо

Георгий Бущан приковал к себе большой интерес европейских коллективов. Те даже готовы закрыть глаза на травму голкипера.

Кандидатура Георгия Бущана все еще находится в списке "на усиление" клубов из Европы. Голкипер уже летом может покинуть Динамо.

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Все под контролем

Несколько зарубежных клубов, интересовавшихся вратарем до его травмы, не отказались от возможности трансфера и продолжают следить за вратарем. В конце сезона ожидается конкретика по поводу предложений. Однако такое развитие событий станет реальностью, если процесс восстановления и набора формы Георгия не затянется. Раньше гуляла информация, что голкипер вернется на поле примерно в мае.

Отметим, что даже Бущан мог продолжить карьеру в Манчестере Юнайтед. "Красные дьяволы" рассматривали его кандидатуру на роль второго вратаря, однако клубы не смогли договориться. Также голкипером интересовался Аякс. К тому же на прошлой неделе Бущан сменил агента. Теперь 28-летний голкипер сборной Украины работает с компанией Вадима Шаблия Prostar.

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