Боксер, который спарринговал с Усиком и Фьюри, бросил дерзкий вызов Джошуа

Претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе конголезский боксер Мартин Баколе обратился к Энтони Джошуа, предложив провести бой в Африке.

Мартин Баколе бросил вызов Энтони Джошуа. Он зовет его в Африку на поединок.

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Громкое заявление боксера

"Если вы хотите драться в Конго, в Нигерии, в Африке, вы должны драться со мной, а не с Нганну. Энтони Джошуа, приди и дерись с африканским гигантом бокса Мартином Баколе", – сказал конголезский боец.

Быстрая победа Джошуа

Напомним, что 8 марта Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде. За это время были нокдауны и нокаут.

В конце второго раунда Джошуа поймал Нганну на контрударе, отправив его во второй нокдаун. После того, как Фрэнсис поднялся, Энтони первым ударом добил соперника, что привело к еще одному нокдауну, после чего судья остановил бой.

Бой между Джошуа и Нганну уже стал 28-м триумфом в карьере Энтони, из которых 25 завершились досрочной победой. После поединка Джошуа также заявил, что желает встретиться с победителем боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Ранее сообщалось, что победитель боя между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну встретится с победителем двух боев Усик – Фьюри.

, что в прошлом году Баколе одержал важную победу, остановив Карлоса Такама в Саудовской Аравии.