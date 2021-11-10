"Все великие футболисты всегда с характером"
Владислав Ващук отметил, что в матче против Болгарии сборная Украины может понаблюдать за боеспособностью футболистов, которых не часто можно увидеть в основном составе.
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В матче с Болгарией сборная Украины имеет возможность посмотреть на игру футболистов, которые мало выходят в основном составе, посмотреть на их боеспособность. Когда в клубах они играют это одно, а когда играют за сборную – это другое. Для Петракова это будет информативно. Он поймет, насколько они выдерживают тот темп, который задает главный тренер,
– сказал специалист.
Также экс-защитник сборной Украины поделился своими мыслями относительно конфликта между Петраковым и Малиновским.
"Я думаю, что больше конфликт раздут. А на самом деле какой может быть конфликт? Есть одна цель и одна задача. Игрок хочет играть на высоком уровне, он хочет в сборную, хочет защищать цвета национальной команды и государства. Главный тренер хочет дать результат, выставить нужный состав, чтобы ребята играли. Конечно, Малиновский с характером и Петраков с характером. Все великие футболисты всегда с характером. И все-таки все всегда играют и достигают больших успехов", – заверил Ващук.
Что известно о конфликте между Малиновским и Петраковым
- В сентябре между наставником сборной Украины и полузащитником Аталанты возник определенный конфликт. Малиновский не попал в основной состав сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.
- Перед товарищеским матчем против Чехии Руслан покинул расположение сборной.
- Также Малиновский пропустил октябрьские поединки отбора чемпионата мира-2022.
- В октябре футболист Аталанты согласился встретиться с Петраковым и присоединился к сборной Украины накануне матчей против Болгарии и Боснии и Герцеговины.