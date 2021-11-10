"Все великие футболисты всегда с характером"

Владислав Ващук отметил, что в матче против Болгарии сборная Украины может понаблюдать за боеспособностью футболистов, которых не часто можно увидеть в основном составе.

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В матче с Болгарией сборная Украины имеет возможность посмотреть на игру футболистов, которые мало выходят в основном составе, посмотреть на их боеспособность. Когда в клубах они играют это одно, а когда играют за сборную – это другое. Для Петракова это будет информативно. Он поймет, насколько они выдерживают тот темп, который задает главный тренер,

– сказал специалист.

Также экс-защитник сборной Украины поделился своими мыслями относительно конфликта между Петраковым и Малиновским.

"Я думаю, что больше конфликт раздут. А на самом деле какой может быть конфликт? Есть одна цель и одна задача. Игрок хочет играть на высоком уровне, он хочет в сборную, хочет защищать цвета национальной команды и государства. Главный тренер хочет дать результат, выставить нужный состав, чтобы ребята играли. Конечно, Малиновский с характером и Петраков с характером. Все великие футболисты всегда с характером. И все-таки все всегда играют и достигают больших успехов", – заверил Ващук.

Что известно о конфликте между Малиновским и Петраковым