"Усі великі футболісти завжди із характером"

Владислав Ващук зазначив, що матчі проти Болгарії збірна України може поспострегігати за боєздатністю футболістів, яких не часто можна побачити в основному складі.

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У матчі з Болгарією збірна України має можливість подивитися на гру футболістів, які мало виходить в основному складі, подивитися на їхню боєздатність. Коли у клубах вони грають це одне, а коли грають за збірну – це інше. Для Петракова це буде інформативно. Він зрозуміє, наскільки вони витримують той темп, який задає головний тренер,

– сказав фахівець.

Також ексзахисник збірної України поділився своїми думками щодо конфлікту між Петраковим та Маліновським.

"Я думаю, що більше конфлікт роздутий. А насправді який може бути конфлікт? Є одна мета та одне завдання. Гравець хоче грати на високому рівні, він хоче до збірної, хоче захищати кольори національної команди та держави. Головний тренер хоче дати результат, виставити потрібний склад, щоб хлопці грали. Звісно, ​​Маліновський із характером і Петраков із характером. Усі великі футболісти завжди із характером. І все-таки всі завжди грають і досягають великих успіхів", – запевнив Ващук.

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