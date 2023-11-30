Саме 22-річний правий вінгер Реала вже на 11-й хвилині відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів Реал – Наполі. Поєдинок був дуже напруженим, адже неаполітанці змогли дати солідний бій господарям поля та навіть по ходу матчу довести рахунок до 2:2.

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Жодних коментарів про інцидент із Мессі

Наприкінці матчу спрацювали заміни Карло Анчелотті. Ніко Пас та Хоселу принесли перемогу мадридському колективу.

Після переможного поєдинку Родріго роздавав інтерв'ю, ділившись своїми враженнями від матчу проти Наполі. Бразилець відповів на усі запитання, окрім одного. Журналістів цікавив конфлікт із Ліонелем Мессі, який відбувся у Родріго під час матчу кваліфікації на ЧС-2026 Бразилія – Аргентина.

Однак футболіст "вершкових" заявив, що у мадридському клубі йому заборонили коментувати цю тему.

Інцидент із Мессі в матчі проти Аргентини? Реал заборонив мені про це говорити. Чи не так?

– відповів Родріго, поглянувши у бік представника "вершкових".

Нагадаємо, що конфлікт між легендою футболу та висхідною зіркою улюбленої гри мільйонів стався через заворушення уболівальників обох збірних перед матчем. Через цю поведінку поєдинок затримали майже на пів години.

Бразилець назвав футболістів аргентинської збірної боягузами, які попрямували у підтрибунне приміщення через затримку поєдинку. Родріго отримав відповідь від самого Мессі. Лео попросив Родріго закрити рота, назвавши його малюком. Також Ліонель пригадав у розмові статус чемпіонів світу.

На що вінгер Реала не розгубився та грубо відповів, дорікнувши цьогорічному володарю "Золотого м'яча": "Чемпіони світу, так? Усі ми знаємо, як ти виграв". Під час розмови на підвищених тонах Мессі схопив Родріго за шию. Також із бразильцем сперечався Родріго де Поль зі збірної Аргентини.

Цей епізод розлетівся інфопростором, а бразилець став жертвою расизму від прихильників капітана Інтер Маямі.

Сам поєдинок, який розпочався із затримкою, закінчився мінімальною перемогою Аргентини 0:1. Єдиний гол у зустрічі забив Ніколас Отаменді.

До слова. Родріго у поточному сезоні-2023/2024 взяв участь у 19 матчах Реала, у яких забив 8 голів та віддав 5 асистів. Бразилець виступає з мадридський клуб із 2019-го, коли перебрався із Сантоса.