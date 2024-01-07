В румынском клубе ввели правило имени Коноплянки, с которым скандально простились

Дороги Евгения Коноплянки и румынского ЧФР Клуж разошлись в начале 2024 года. Стороны довольно скандальным прекратили сотрудничество.

Румынский клуб досрочно расторг контракт с украинцем, рассчитанным на 2 сезона. С 25 июля 2023 года Евгений принял участие лишь в четырех матчах ЧФР Клуж, а точнее провел на футбольном поле мизерные 54 минуты. Большинство времени Коноплянка был в лазарете, запасе или вообще вне заявки команды на игру.

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В Клуже еще долго будут помнить Коноплянку

Поэтому в румынском клубе решили, что пора попрощаться с украинским левым вингером. В Клуже еще обвинили Коноплянку в халтуре и не верили в травмы футболиста, который тоже не стал сдерживать эмоций. Евгений пожаловался на руководство клуба и заверил, что хотел играть больше, чем позволяли в команде.

Также бывшая звезда Днепра и сборной Украины рассказала о задолженности в румынском клубе перед футболистами. После этого слово взял главный тренер команды, который не стал называть причину отсутствия игровой практики Коно. Назвал украинца болтливым игроком, который не подтверждает свои слова на футбольном поле.

Несмотря на это, Коноплянка зарабатывал солидные деньги – 15-20 тысяч евро в месяц. Клуж быстро нашел нового футболиста на позицию украинца, подписав Омара Эль Каддури.

После ухода Коноплянки в румынском клубе даже ввели правило имени Евгения. Похоже, что в Клуже еще долго буду помниться провальный трансфер украинца.

Отметим, что Коноплянка находится без команды.

Мирон Маркевич вспомнил работу с Евгением, но вряд ли Коно мы увидим в футболке львовских Карпат, возглавляемых легендарным тренером.

Румынский клуб может расторгнуть контракт с любым футболистом команды в одностороннем порядке, не сыгравшим за сезон хотя бы 10 матчей.