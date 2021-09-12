Пострадавшая женщина

Среди двух компаний болельщиков вспыхнул конфликт, в ходе которого обе группы обменивались нецензурными оскорблениями.

К слову Динамо без проблем обыграло Металлист 1925: арбитр дважды пересматривал VAR

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и один из фанатов нанес серию ударов по лицу женщины, которая пришла с бокалом пива и хотела бросить его в него. Женщина потеряла равновесие и упала за кресла.

Навести порядок удалось, в том числе и с помощью группы стюардов, обслуживающих матч, который, к слову, завершился победой киевлян со счетом 2:0.

Официальная позиция представителей правоохранительных органов насчет стычки на трибунах стадиона будет озвучена позже.

Металлист 1925 – Динамо: видео драки на трибунах (присутствует нецензурная лексика, 18+)