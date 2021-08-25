Кейн остается в Тоттенхэме

28-летний Гарри Кейн 25 августа объявил, что не уйдет из команды в летнее трансферное окно.

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Увидеть такой прием от фанатов "шпор" в это воскресенье было невероятно, как и читать слова поддержки в последние недели. Этим летом я останусь в Тоттенхэме и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха,

– написал форвард в твиттере.

Кейну не удалось покинуть Тоттенхэм

Британские СМИ в течение лета связывали Кейна с Манчестер Сити. "Горожане" вроде бы были готовы заплатить за нападающего 150 миллионов евро.

Сообщалось, что Гарри отказался тренироваться с лондонцами и требовал трансфера в Манчестер Сити.

Позже футболист опроверг эту информацию.

17 августа англичанин впервые в сезоне занимался вместе с партнерами по команде. До этого Гарри находился в изоляции после возвращения из отпуска.

По данным портала Transfermarkt, контракт Кейна с Тоттенхэмом действует до 30 июня 2024 года. Портал оценивает форварда в 120 миллионов евро.