Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил, что команду летом точно покинут многолетние лидеры Тьяго Силва и Эдинсон Кавани.

Игроки покинут команду в качестве свободных агентов. Об этом сообщает L'Equipe.

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Очень трудное решение. Эти игроки писали историю клуба. Но да, наше сотрудничество подходит к концу. Мы должны были принять логическое решение – с экономической точки зрения и в отношении будущего поколения. Возможно, мы не правы, не знаю, но подходящего момента никогда не бывает. Мы участвуем в Лиге чемпионов, и хотим сохранить их до конца августа. Но как это можно сделать, пока не совсем ясно,

– сказал Леонардо.

Карьера Тьяго Сильвы и Эдисона Кавани в ПСЖ