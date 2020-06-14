Конец эпохи: Эдисон Кавани и Тьяго Силва официально покидают ПСЖ
Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил, что команду летом точно покинут многолетние лидеры Тьяго Силва и Эдинсон Кавани.
Игроки покинут команду в качестве свободных агентов. Об этом сообщает L'Equipe.
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Очень трудное решение. Эти игроки писали историю клуба. Но да, наше сотрудничество подходит к концу. Мы должны были принять логическое решение – с экономической точки зрения и в отношении будущего поколения. Возможно, мы не правы, не знаю, но подходящего момента никогда не бывает. Мы участвуем в Лиге чемпионов, и хотим сохранить их до конца августа. Но как это можно сделать, пока не совсем ясно,
– сказал Леонардо.
Карьера Тьяго Сильвы и Эдисона Кавани в ПСЖ
- Контракты 35-летнего Силвы и 33-летнего Кавани с французским клубом заканчиваются в июне 2020 года, так что игроки покинут команду свободными агентами.
- Тьяго Силва присоединился к ПСЖ в 2012 году, перейдя из "Милана". Бразилец провел 202 матча за парижский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами.
- Кавани пришел во французский клуб из "Наполи" в 2013 году. Уругвайский нападающий является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. На его счету 200 голов в 301 официальном матче.
- Тьяго Силва выиграл с ПСЖ 21 трофей, Кавани – 19 титулов.