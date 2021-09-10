Кому кусочек: роскошная шоколадная статуя Криштиану Роналду в полный рост – фото

10 сентября 2021 , 14:07
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инстаграм Марии Долореш душ Сантуш Авейру,

Криштиану Роналду настолько звездный футболист, что с него даже делают шоколадные статуи. Теперь футболист есть еще и шоколадный и в полный рост.

Шоколадный шедевр для Роналду

Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мама нападающего Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила новую фотографию на своей странице в инстаграме. Женщина показала шоколадного футболиста в полный рост.

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Мама звездного игрока коротко подписала фотографию с вопросом к фанатам: "Кто-то хочет кусочек шоколада? Это только для меня".

Интересно, что португальский шоколатье Жорже Кардозо, изготовивший этот шедевр, потратил на него около 200 часов. Статуя весит ориентировочно 120 килограммов и посвящена победе сборной Португалии на чемпионате Европы-2016.


Шоколадный Криштиану Роналду / Фото из instagram.com/doloresaveiroofficial

  • Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед после перерыва в 12 лет. Футболист уже приступил к тренировкам и будет готовиться ко второму дебюту в футболке "красных дьяволов".
  • Соглашение португальца с МЮ рассчитано до 30 июня 2023 года.
Автор: Софія Кулай