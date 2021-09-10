Шоколадний шедевр для Роналду

Марія Долореш душ Сантуш Авейру, мама нападника Манчестер Юнайтед і збірної Португалії Кріштіану Роналду, виклала нову світлину на своїй сторінці в інстаграмі. Жінка показала шоколадного футболіста у повний зріст.

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Мама зіркового гравця коротко підписала світлину із запитанням до фанатів: "Хтось хоче шматочок шоколаду? Це тільки для мене".

Цікаво, що португальський шоколатьє Жорже Кардозо, який виготовив цей шедевр, витратив на нього близько 200 годин. Статуя важить орієнтовно 120 кілограмів та присвячена перемозі збірної Португалії на чемпіонаті Європи-2016.



Шоколадний Кріштіану Роналду / Фото з instagram.com/doloresaveiroofficial