Как в компьютерной игре: Холанд трижды подряд попал в "девятку" и разбил мишень – видео

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд является одной из главных трансферных целей европейских грандов. Футболист Боруссии Дортмунд доказывает свой высокий класс не только на поле, но и на тренировках.

Попасть в "девятку" – не проблема

На одной из тренировок Холанд продемонстрировал свои навыки, которые сложно повторить даже в компьютерной игре.

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21-летнему Эрлингу понадобилось три мяча, которые норвежец разместил друг на друге. После этого нападающий "шмелей" начал отправлять каждый мяч в "девятку".

Вторым ударом Холанд разбил мишень, после чего последним "выстрелом" вообще ее сбил – удивительная точность!

Впечатляющая результативность Холанда