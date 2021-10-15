Попасть в "девятку" – не проблема
На одной из тренировок Холанд продемонстрировал свои навыки, которые сложно повторить даже в компьютерной игре.
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21-летнему Эрлингу понадобилось три мяча, которые норвежец разместил друг на друге. После этого нападающий "шмелей" начал отправлять каждый мяч в "девятку".
Вторым ударом Холанд разбил мишень, после чего последним "выстрелом" вообще ее сбил – удивительная точность!
Впечатляющая результативность Холанда
- В сезоне-2021/2022 Холанд сыграл за Боруссию Дортмунд 8 матчей и уже забил 11 голов.
- В общем в футболке "шмелей" норвежец провел 67 матчей, в которых забил 68 мячей.
- В рамках немецкой Бундеслиги Эрлинг имеет 48 матчей, в которых он наколотил 47 голов и еще 15 раз ассистировал партнерам.