В компании Холанда и Винисиуса: Забарный – один из лучших молодых футболистов мира

29 апреля 2022 , 11:55
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Источник:

ESPN

Илье Забарному всего 19 лет. а он своей зрелостью на футбольном поле успел покорить мир. Защитник Динамо попал в рейтинг самых лучших молодых футболистов планеты.

Игру Забарного снова отметили в мире

Авторитетное издание ESPN составило рейтинг лучших молодых футболистов планеты, которым еще не исполнился 21 год. В топ-39 не обошлось без украинцев.

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Защитник Динамо Илья Забарный разместился на 27-й позиции рейтинга. Защитник стал настоящим открытием в составе киевского клуба, укрепив защиту чемпиона Украины.

Сильные стороны и недостатки динамовца

В издании отметили игру Забарного в сборной Украины, а также его выступления по футболке Динамо в Лиге чемпионов. Эксперты назвали сильнейшие стороны талантливого украинца. Среди них выделили зрелость центрального защитника на футбольном поле, полностью не соответствующую его возрасту. Илья удачно руководит организацией обороны и преимуществами компенсирует свои недостатки в игре.

Несмотря на несильную скорость, Забарный благодаря подкату может спасти команду от пропущенного гола. Еще одним преимуществом 19-летнего защитника является игра на втором этаже. Около 65% воздушных дуэлей в матче остается выигранным за динамовцем.

Отметили эксперты и недостатки украинского футболиста, среди которых его владение мячом и игра под прессингом нападающих соперника.

Забарный оказался в одном рейтинге со звездными футболистами топовых клубов Европы – Эрлингом Холландом, Винисиусом Жуниором, Филом Фоденом и другими.

Интересно, что в первой пятерке можно увидеть сразу два игрока дортмундской Боруссии.

Топ-5 лучших молодых футболистов мира по версии ESPN

  1. Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд)
  2. Педри (Барселона)
  3. Фил Фоден (Манчестер Сити)
  4. Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
  5. Винисиус Жуниор (Реал)

Карьера Ильи Забарного: главное

  • Ильи Забарный – воспитанник киевского Динамо, который в 2020 году впервые присоединился к главной команде киевлян.
  • Почти сразу же завоевал себе место в основном составе и стал одним из лидеров обороны. Благодаря игре на клубном уровне получил вызов в сборную Украины, за которую уже успел отыграть 18 матчей.
  • Илья стал одним из тех, кто провел все полные матчи "сине-желтых" на Евро-2020.
  • В сезоне-2021/2022 защитник сыграл за Динамо 23 поединка, в которых отличился одним ассистом.
  • Его соглашение с киевлянами рассчитано на 30 июня 2026 года.
Автор: Софія Кулай