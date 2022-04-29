В компании Холанда и Винисиуса: Забарный – один из лучших молодых футболистов мира

Илье Забарному всего 19 лет. а он своей зрелостью на футбольном поле успел покорить мир. Защитник Динамо попал в рейтинг самых лучших молодых футболистов планеты.

Игру Забарного снова отметили в мире

Авторитетное издание ESPN составило рейтинг лучших молодых футболистов планеты, которым еще не исполнился 21 год. В топ-39 не обошлось без украинцев.

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Защитник Динамо Илья Забарный разместился на 27-й позиции рейтинга. Защитник стал настоящим открытием в составе киевского клуба, укрепив защиту чемпиона Украины.

Сильные стороны и недостатки динамовца

В издании отметили игру Забарного в сборной Украины, а также его выступления по футболке Динамо в Лиге чемпионов. Эксперты назвали сильнейшие стороны талантливого украинца. Среди них выделили зрелость центрального защитника на футбольном поле, полностью не соответствующую его возрасту. Илья удачно руководит организацией обороны и преимуществами компенсирует свои недостатки в игре.

Несмотря на несильную скорость, Забарный благодаря подкату может спасти команду от пропущенного гола. Еще одним преимуществом 19-летнего защитника является игра на втором этаже. Около 65% воздушных дуэлей в матче остается выигранным за динамовцем.

Отметили эксперты и недостатки украинского футболиста, среди которых его владение мячом и игра под прессингом нападающих соперника.

Забарный оказался в одном рейтинге со звездными футболистами топовых клубов Европы – Эрлингом Холландом, Винисиусом Жуниором, Филом Фоденом и другими.

Интересно, что в первой пятерке можно увидеть сразу два игрока дортмундской Боруссии.

Топ-5 лучших молодых футболистов мира по версии ESPN

Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд) Педри (Барселона) Фил Фоден (Манчестер Сити) Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд) Винисиус Жуниор (Реал)

Карьера Ильи Забарного: главное