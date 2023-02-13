Задонатил деньги в поддержку Украины: американский комментатор отчитался перед Малиновским

Американский комментатор Фил Шоэн, назвавший Малиновского россиянином, выполнил просьбу игрока сборной Украины. Так что скандальную ситуацию между сторонами удалось уладить.

Комментатор американского телеканала Фил Шоэн попал в скандал, когда во время трансляции матча Клермон – Марсель назвал Руслана Малиновского россиянином. Украинский футболист не стал терпеть обиду и немедленно потребовал извинений от Шоэна.

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Благородный поступок комментатора

Кроме того, Руслан попросил виновника скандала задонатить на нужды Украины в войне против России. К чести комментатора он выполнил просьбу украинского хавбека.

Шоэн опубликовал в своем Twitter скриншот доната в размере 100 долларов.

Пусть людям помогает и благословляет,

– подписал публикацию комментатор.

Скриншот доната комментатора / twitter.com / PhilSchoen

В ответ Малиновский поблагодарил комментатора Bein Sports USA за благотворительность.

, что Руслан Малиновский на правах аренды перешел из Аталанты в Марсель в январе 2023 года. За это время украинец сыграл 8 матчей, в которых забил 2 гола.