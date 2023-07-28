"Многомиллионная страна Героев стала на защиту": Харлан отреагировала на решение МОК

Несправедливая дисквалификация украинской саблистки Ольги Харлан упразднена. Международный олимпийский комитет встал на защиту украинки.

Международный олимпийский комитет автоматически квалифицировал Ольгу Харлан на Олимпийские игры-2024 в Париже. Такое решение было принято после широкой огласки скандала с дисквалификацией украинской саблистки.

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Невероятное давление подействовало

Решение МОК стало сюрпризом для Ольги Харлан. Спортсменка прокомментировала письмо президента МОК Томаса Баха, которое сообщило о wild card для украинки.

"Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь мучительную боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встает целая многомиллионная страна Героев на твою защиту и меняет все в твоей жизни.

Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной. Происходящее сейчас точно войдет в историю. Это что-то невероятное.

Благодарю каждого из вас. Спасибо каждой организации моей любимой Украины, кто стал рядом со мной. Благодарю каждого, кто присоединился и внес свой важный вклад в это решение – НОК, Минспорта, Вадима Марковича Гутцайта в общении с FIE и МОК. Украинские и международные медиа, максимально распространившие информацию.

Десятки тысяч невероятных украинцев, которые словами поддержки и своим безумным давлением возымели действие на то, что сейчас произошло.

Международный олимпийский комитет позволит мне выступить на Олимпийских играх в Париже 2024 в независимости как завершится моя квалификация. Благодарю президента МОК Томаса Баха.

Вы все, мои дорогие, стали за меня, спасибо каждому. А наши бойцы ВСУ – это вообще любовь. Навсегда", – написала Харлан.