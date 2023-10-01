"Нас не интересует Шахтер": Луческу отреагировал на осечку своей бывшей команды

Румынский специалист Мирча Луческу проводит последний сезон в киевском Динамо. 78-летний тренер напоследок надеется привести свою команду к чемпионству.

Киевское Динамо в непростом поединке смогло вырвать победу у Александрии (4:2). Дублем отличился Бражко, а еще по одному результативному удару записали на свой счет Ванат и Буяльский.

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Луческу: Мы пропускаем слишком много голов, но и забиваем немало

После матча главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов, указав на главную проблему своих подопечных.

"Это плохо, что мы пропускаем такие мячи, как сегодня после стандартных положений. Но важно, что мы побеждаем. Мы пропускаем слишком много голов, но и забиваем немало. Мы хорошо начали игру, сразу забили. И хорошо играли в конце матча. А вот в середине игры команда играла не так, как я бы хотел.

Чемпионату очень не хватает болельщиков на трибунах, которые могли бы оказывать давление на футболистов. Кроме того, чемпионат покинуло много украинских топ-игроков, и у УПЛ пока нет легионеров высокого уровня. Сейчас все команды примерно на одном уровне. Каждая команда может выиграть у каждой, все играют с желанием. Без сильных легионеров уровень команд выровнялся. Поэтому для нас важно продолжать побеждать", – резюмировал Луческу.

Теневой лидер чемпионата

На старте сезона донецкий Шахтер находится не в лучшей форме. Участие в Лиге чемпионов добавит проблем "горнякам". Однако Луческу не рассчитывает на потерю очков главного конкурента, а верит в свою команду.

Нас не интересует Шахтер. Нас не интересует какая-либо другая команда. Нас интересует наша игра. Мы провели качественную подготовку к сегодняшнему матчу, потому и победили,

– сказал румынский тренер.

Отметим, что киевское Динамо в чемпионате сыграло 6 матчей и набрало 15 очков. От Шахтера, проведшего 9 поединков, команда Луческу отстает всего на 3 балла. Так что если в перенесенных матчах "бело-синие" одержат победы, то смогут опередить "горняков".