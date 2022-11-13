Всіх шанувальників боксу сколихнула новина про появу несподіваного претендента на бій з Олександром Усиком. IBF зобов’язала провести обов’язковий захист титулу чемпіона організації проти хорвата Хрговича.

Читайте також У тому, що російських боксерів викинули з WBC, звинувачують Кличка

Олексадр Красюк, промоутер українця Олександра Усика, сподівається, що здоровий глузд переможе і бій за абсолютного чемпіона буде проведений. Адже іншої нагоди організувати мегафайт між Усиком і Ф’юрі доведеться чекати дуже довго.

"Сьогодні IBF призначили Філіпа Хрговича офіційним претендентом на бій з Олександром Усиком. По-перше, це досить спірне рішення, зважаючи на черговість обов‘язкових захистів (першим у списку є Дюбуа від WBA).

По-друге, такий бій міг би віддалити світ від найочікуванішого історичного протистояння за абсолютного чемпіона.

Та все ж не все так погано:

1) доки не призначена дата торгів, IBF матиме право санкціонувати бій за абсолюта, оскільки такий ранг поєдинку є пріоритетним для усіх 4 організацій;

2) команди Усика та суперника вже мають навіть попередню дату для такого поєдинку (18 лютого). Зважаючи на вищезазначене, IBF володітиме усіма легальними інструментами аби віддати пріоритет великому поєдинку.

І нагадаю, що Усик в статусі офіційного претендента очікував на поєдинок із Джошуа понад два роки", – сказав Красюк.

Раніше повідомлялося, що точна дата мегафайту між Усиком та Ф’юрі повинна була з’явитися після поєдинку Циганського короля з Дереком Чісорою.