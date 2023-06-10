Решающий шаг к статусу великого клуба: Гвардиола наметил задачу на финал ЛЧ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиолы поделился ожиданиями в преддверии финала Лиги чемпионов. Для испанского специалиста битва в Стамбуле станет второй попыткой во главе "горожан" завоевать драгоценный трофей.

Футбольный сезон 2022/23 стал одним из самых лучших для Манчестер Сити. На счету подопечных Гвардиолы "золото" АПЛ и Кубок Англии. Для полноценного триумфа "горожанам" не хватает только победы в Лиге чемпионов.

Достойно внимания Манчестер Сити – Интер: кто и когда покажет финал Лиги чемпионов в Украине

Гвардиола: Мы едем в Стамбул осуществить мечту

Наставник МанСити Пеп Гвардиола как тренер в четвертый раз будет играть в финале главного евротурнира. Испанец дважды выигрывал заветный "ушастый кубок" с Барселоной, а вот первая попытка с "горожанами" была неудачна. В 2021 году команда Гвардиолы уступила в решающем матче Челси (0:1).

Так что нынешний финал станет реваншем для Гвардиолы за поражение двухлетней давности.

С этим клубом я понял, что чрезмерное беспокойство нам не подходит. Мы едем в Стамбул осуществить мечту, попробуем провести хорошую игру и выиграть финал. Знаем, что у нас был шанс два года назад, в прошлом году мы не достигли этого из-за мелочей. В этом году мы снова в финале и постараемся показать все возможное. Но подойдем к этому, как и к любому матчу Премьер-лиги, обеспечим, чтобы игроки были сосредоточены на том, что они должны делать, и не более того,

– заявил Гвардиола.

Для того, чтобы Манчестер Сити встал на одну ступеньку с большими клубами Европы не хватает только одного – победы в ЛЧ. А в будущем "небесно-голубым" нужно будет закрепить успех новыми трофеями.

Следует признать, что если Манчестер Сити хочет сделать решающий шаг к статусу большого клуба, мы должны выиграть титул в Европе. Должны выиграть Лигу чемпионов, это то, что вы не можете избежать. Но самое главное – быть там снова и снова. Два года тому назад мы там были. Через два года мы снова здесь. Будем прогрессировать, а главное – через несколько лет снова быть в финале. Это то, что определяет великий клуб, когда год за годом ты играешь в Лиге чемпионов, борясь на решающих стадиях и выигрывая титулы.

– рассказал Гвардиола.

Отметим, что в активе Манчестер Сити есть только один еврокубок. В далеком 1970 году "горожане" в финале Кубка кубков победили польский Гурник Забже (2:1). Следующего еврофинала фанатам МанСити пришлось ждать 51 год. В решающем матче розыгрыша ЛЧ 2020/21 команда Гвардиолы уступила Челси (0:1).