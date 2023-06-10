Футбольний сезон 2022/23 став одним з найкращих для Манчестер Сіті. На рахунку підопічних Гвардіоли "золото" АПЛ та Кубок Англії. Для повноцінного тріумфу "містянам" не вистачає лише перемоги в Лізі чемпіонів.

Варте уваги Манчестер Сіті – Інтер: хто та коли покаже фінал Ліги чемпіонів в Україні

Гвардіола: Ми їдемо в Стамбул здійснити мрію

Наставник МанСіті Пеп Гвардіола як тренер вчетверте гратиме у фіналі головного євротурніру. Іспанець двічі здобував заповітний "вухастий кубок" з Барселоною, а от перша спроба з "містянами" була невдала. У 2021 році команда Гвардіоли поступилася у вирішальному матчі Челсі (0:1).

Тож нинішній фінал стане реваншем для Гвардіоли за поразку дворічної давнини.

З цим клубом я зрозумів, що надмірне хвилювання нам не підходить. Ми їдемо в Стамбул здійснити мрію, спробуємо провести хорошу гру та виграти фінал. Знаємо, що у нас був шанс два роки тому, минулого року ми не досягли цього через дрібниці. Цього року ми знову у фіналі і постараємося показати все можливе. Але підійдемо до цього, як і до будь-якого матчу Прем’єр-ліги, забезпечимо, щоб гравці були зосереджені на тому, що вони повинні робити, і не більше того,

– заявив Гвардіола.

Для того, щоб Манчестер Сіті став на один щабель з великими клубами Європи не вистачає лише одного – перемоги в ЛЧ. А в майбутньому "небесно-блакитним" потрібно буде закріпити успіх новими трофеями.

Потрібно визнати, що якщо Манчестер Сіті хоче зробити вирішальний крок до статусу великого клубу, ми повинні виграти титул в Європі. Повинні виграти Лігу чемпіонів, це те, чого ви не можете уникнути. Але найголовніше – бути там знову і знову. Два роки тому ми там були. Через два роки ми знову тут. Будемо прогресувати, а головне – через кілька років знову бути у фіналі. Це те, що визначає великий клуб, коли рік за роком ти граєш у Лізі чемпіонів, борючись на вирішальних стадіях і виграючи титули,

– розповів Гвардіола.

Зазначимо, що у доробку Манчестер Сіті є лише один єврокубок. У далекому 1970 році "містяни" у фіналі Кубка кубків перемогли польський Гурнік Забже (2:1). Наступного єврофіналу фанатам МанСіті довелося чекати 51 рік. У вирішальному матчі розіграшу ЛЧ 2020/21 команда Гвардіоли поступилася Челсі (0:1).

Важливо! Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" у Стамбулі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом. 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Манчестер Сіті – Інтер.