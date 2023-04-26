Особый матч против Украины: тренер Германии о встрече с "сине-желтыми" в Бремене

Сборная Германии в июне проведет ряд товарищеских поединков в рамках подготовки к ЧЕ-2024. В первом из запланированных матчей "Бундестим" встретится с командой Украины.

12 июня в Бремене состоится товарищеский матч сборных Германии и Украины. Для хозяев поля эта игра будет юбилейной – 1000-й в истории команды. Кроме того, этот поединок будет благотворительным.

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Ганс-Дитер Флик о подготовке к матчу с Украиной

Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий матч в Бремене, а также поделился ожиданиями от июньского сбора.

"Мы проведем этот особый матч против Украины, а затем в спаррингах нас будут ждать еще два сильных соперника – Польша и Колумбия. В этих товарищеских поединках мы хотим развить то, что команда продемонстрировала во втором тайме контрольного матча с Бельгией (2:3).

Первые полчаса показали, что нам предстоит еще много работать, чтобы выйти в финал чемпионата Европы. Но если команда правильно усвоит урок и сыграет так, как в течение следующих 60 минут, крепко защищаясь и смело идя вперед, болельщики нас поддержат, и весь стадион будет с нами. Мы очень четко почувствовали эту поддержку в Кельне и хотим взять этот импульс с собой на следующие три поединка", – рассказал Флик.

Отметим, что вся прибыль, которая будет получена от матча Германия – Украина, пойдет на помощь пострадавшим от российской военной агрессии людям. Конкретные проекты и инициативы помощи будут отобраны Германским футбольным союзом совместно с Украинской ассоциацией футбола.

Напомним, что чемпионат Европы-2024 по футболу состоится в Германии, а поэтому "Бундестим" не участвует в отборе. Команда Флика готовится к турниру через товарищеские поединки.

Сборная Украины после встречи с Германией проведет два поединка квалификации Евро-2024 против сборных Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).