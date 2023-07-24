С мечтами о Лиге чемпионов: Кучер поделился ожиданиями от матча с Панатинаикосом

Во вторник, 25 июля, вицечемпион УПЛ Днепр-1 проведет стартовый матч евросезона 2023/24. Соперником подопечных Кучера будет греческий Панатинаикос.

Днепровский клуб начнет свой путь в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Днепру-1 будет противостоять один из самых успешных и старейших греческих футбольных клубов.

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В преддверии ответственного поединка главный тренер Днепра-1 Александр Кучер пообщался с представителями СМИ. Наставник "спортклубовцев" отметил, что его подопечные будут бороться за победу в каждом матче.

Мы – максималисты. В каждом матче нам нужна победа. Поэтому сейчас не стоит думать, что мы можем обеспечить себе место в еврокубковой осени. Мы сейчас играем в квалификации Лиги чемпионов. Давайте будем здесь играть и мечтать о Лиге чемпионов,

– рассказал Кучер.

Тренер Днепра-1 отдал должное сопернику, в составе которого играют высококлассные игроки.

Эта команда очень хорошо сбалансирована, опытна и имеет неплохую линию атаки, где можно перечислять всех и каждый игрок несет угрозу воротам, и любой из них может решить эпизод. Очень хорошая команда и нам нужно быть постоянно внимательными и ответственно относиться к сопернику,

– заметил Кучер.

Напомним, что первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Днепр-1 – Панатинаикос состоится 25 июля на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в Словакии. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.