Команды Формулы-1 представили дизайн болидов на следующий сезон: фото

С сезона 2022 года в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент. Он повлиял и на внешний вид автомобилей. Участники гонки представили, как будут выглядеть их болиды в следующем сезоне.

Накануне руководство Формулы-1 представило образец нового поколения болидов. Он имеет немало отличий от своего предшественника, в том числе и во внешнем виде.

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Каждая из команд представила, как будет выглядеть их болид в следующем сезоне.

Однако стоит отметить, что представленные изображения – лишь прототипы, которые базируются на нынешних дизайнерских решениях относительно цветов и спонсоров. Ведь ливреи своих болидов команды представляют перед началом каждого сезона. Поэтому возможны изменения по сравнению с тем, что представлено сейчас.



Red Bull / Иллюстрация​ F1.com



Mercedes / Иллюстрация​ F1.com



McLaren / Иллюстрация F1.com



Alpha Tauri / Иллюстрация F1.com



Aston Martin / Иллюстрация F1.com



Alpine / Иллюстрация F1.com



Alfa Romeo / Иллюстрация F1.com



Williams / Иллюстрация F1.com



Haas / Иллюстрация F1.com

Стоит отметить, что Формула-1 не представила, как будет выглядеть болид Ferrari в следующем сезоне.