Накануне руководство Формулы-1 представило образец нового поколения болидов. Он имеет немало отличий от своего предшественника, в том числе и во внешнем виде.
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Каждая из команд представила, как будет выглядеть их болид в следующем сезоне.
Однако стоит отметить, что представленные изображения – лишь прототипы, которые базируются на нынешних дизайнерских решениях относительно цветов и спонсоров. Ведь ливреи своих болидов команды представляют перед началом каждого сезона. Поэтому возможны изменения по сравнению с тем, что представлено сейчас.
Red Bull / Иллюстрация F1.com
Mercedes / Иллюстрация F1.com
McLaren / Иллюстрация F1.com
Alpha Tauri / Иллюстрация F1.com
Aston Martin / Иллюстрация F1.com
Alpine / Иллюстрация F1.com
Alfa Romeo / Иллюстрация F1.com
Williams / Иллюстрация F1.com
Haas / Иллюстрация F1.com
Стоит отметить, что Формула-1 не представила, как будет выглядеть болид Ferrari в следующем сезоне.