Напередодні керівництво Формули-1 представило зразок нового покоління болідів. Він має чимало відмінностей від свого попередника, у тому числі і щодо зовнішнього вигляду.

Детальніше Нова ера настала: Формула-1 презентувала оновлений болід на наступний сезон – фото

Кожна з команд представила, як буде виглядати їх болід в наступному сезоні.

Однак варто відзначити, що представлені зображення – лише прототипи, які базуються на теперішніх дизайнерських рішеннях щодо кольорів та спонсорів. Адже лівреї своїх болідів команди представляють перед початком кожного сезону. Відтак можливі зміни у порівнянні з тим, що представлено зараз.



Red Bull / Ілюстрація F1.com



Mercedes / Ілюстрація F1.com



McLaren / Ілюстрація F1.com



Alpha Tauri / Ілюстрація F1.com



Aston Martin / Ілюстрація F1.com



Alpine / Ілюстрація F1.com



Alfa Romeo / Ілюстрація F1.com



Williams / Ілюстрація F1.com



Haas / Ілюстрація F1.com

Варто відзначити, що Формула-1 не представила, як буде виглядати болід Ferrari в наступному сезоні.