Российский "Ротор", который тренирует бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич, получил от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС техническое поражение за срыв поединка чемпионата России против "Краснодара".

По информации Sport24, "Ротору" засчитали техническое поражение, о чем официально будет объявлено по итогам встречи. Это первое такое решение КДК в нынешнем сезоне РПЛ.

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Из-за чего был отменен матч?

12 сентября, накануне матча, в "Роторе" выявили семь случаев заражения коронавирусом. По итогам повторного тестирования на следующий день количество положительных результатов увеличилось. При этом "Ротор", имея в заявке 16 человек, до последнего надеялся на проведение матча.

На основании установленных обстоятельств КДК сделал вывод, что ФК "Ротор", как принимающий клуб, не обеспечил необходимые условия для проведения матча, которые привели к его срыву.

Соответственно, по итогам заседания КДК к клубу было применено техническое поражение со счетом 0:3, а ФК "Краснодар" в указанном матче присуждена победа со счетом 3:0.

Также к ФК "Ротор" применен штраф в сумме 100 тысяч рублей за нарушение обязательных требований санитарного регламента чемпионата России.

"Ротор" в чемпионате России

По итогам семи туров "Ротор", набравший всего два очка, занимает последнее место в турнирной таблице. Впереди у волгоградцев гостевой матч с "Ростовом", проведение которого тоже находится под вопросом.

Результаты команды и так оставляют желать лучшего, а из-за коронавируса "Ротор" рискует так и не выбраться из зоны вылета.