Російський "Ротор", який тренує колишній наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич, отримав від Контрольно-дисциплінарного комітету РФС технічну поразку за зрив поєдинку чемпіонату Росії проти "Краснодара".

За інформацією Sport24, "Ротор" зарахували технічну поразку, про що офіційно буде оголошено за підсумками зустрічі. Це перше таке рішення КДК в нинішньому сезоні РПЛ.

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Через що був скасований матч?

12 вересня, напередодні матчу в "Роторі", виявили сім випадків зараження коронавірусом. За підсумками повторного тестування на наступний день кількість позитивних результатів збільшилася. При цьому "Ротор", маючи в заявці 16 чоловік, до останнього сподівався на проведення матчу.

На підставі встановлених обставин КДК зробив висновок, що ФК "Ротор" як приймаючий клуб не забезпечив необхідні умови для проведення матчу, які привели до його зриву.

Відповідно, за підсумками засідання КДК до клубу було застосовано технічну поразку з рахунком 0:3, а ФК "Краснодар" в зазначеному матчі присуджена перемога з рахунком 3:0.

Також до ФК "Ротор" застосований штраф в сумі 100 тисяч рублів за порушення обов'язкових вимог Санітарного регламенту чемпіонату Росії.

"Ротор" у чемпіонаті Росії

За підсумками семи турів "Ротор", який набрав лише два очки, посідає останнє місце в турнірній таблиці. Попереду у волгоградців гостьовий матч з "Ростовом", проведення якого також знаходиться під питанням.

Результати команди і так залишають бажати кращого, а через коронавірус "Ротор" ризикує так і не вибратися із зони вильоту.