Команде нужен психолог, – биатлонист Цимбал отметил необходимость специалиста в сборной

Украинский биатлонист Богдан Цимбал рассказал, что влияет на неудачные выступления в сезоне. А также отметил, что необходимо для хороших результатов.

Цимбал: На такие выступления влияет психология

К сожалению, биатлонисту пока не удалось продемонстрировать хороших результатов. Ни в одной из гонок ему не удалось попасть в зачетную зону.

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Цимбал отмечает, что каждая из неудач очень сильно бьет по психике.

"Вероятно, что на такие выступления влияет психология. Пока не получается продемонстрировать хороший результат. Настолько хороший, чтобы быть уверенным, что тебя примут в эстафету. Из двух спринтов я ни разу не попал в персьют. Это очень плохой результат, который бьет по психике", – сказал биатлонист.

По словам биатлониста, он никогда не обращался к психологу. Однако не рассматривает сотрудничество со специалистом в будущем.

Пока сам справляюсь со своими мыслями, нахожу ответы на свои ошибки,

– отметил Богдан.

Биатлонист считает, что психолог необходим сборной.

"Это важный фактор в команде. Потому что все зависит прежде всего от мыслей. Если мозг будет настроен на работу, то будет необходимый результат", – подытожил спортсмен.

Ранее лидер мужской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал сайту 24 канала о работе с психологом. Он решил обратиться к специалисту после сезона-2020/2021.