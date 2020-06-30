Головний наставник "Карпат" Роман Санжар шокований несподіваною заявою керівництва клубу. Жоден з футболіст та тренерів не знали про рішення власників знятись з чемпіонату.

Наставник "левів" Роман Санжар прокоментував ситуацію з можливим зняттям львівського клубу з чемпіонату України через проблеми з фінансами, повідомляє "Футбол News".

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Здивування команди

Команда шокована. Ми продовжуємо працювати і тренуватися. У нас на завтра заплановане тренування. Більше інформації у мене немає – готуємося і чекаємо подальших вказівок,

– заявив Санжар.

Додамо, що борг львів'ян складає 5 мільйонів доларів, через нього львівському клубу відмовили у видачі ліцензії на наступний сезон чемпіонату України.

"Карпати" підтверджують інформацію

"Карпати" офіційно повідомили, що не поїхали на матч з "Маріуполем" через брак коштів. На те, щоб команда була протягом трьох тижнів за межами Львова необхідно 1,5 мільйона гривень, яких у бюджетів клубу немає. Під загрозою також всі інші поєдинки.

У клубі заявили, що власниками команди є дві іноземні компанії – "Менділ Лімітед", яка належить Смалійчуку, та "Крісал Холдінгс", що відповідно до документів, належить Каті Парпі.

У травні Олег Смалійчук викупив 50 відсотків частки "Карпат" у почесного президента "зелено-білих" Петра Димінського. На той момент було відомо про фінансові проблеми клубу, в тому числі і про тривалі затримки зарплати.

Смалійчуку не вдалося налагодити контакт з другою стороною. "Леви" повідомили, що боргів перед командою немає.