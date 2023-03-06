Эхо скандала с формой Зенита: Кривбасс требует от Joma объяснений за сотрудничество с оккупантами

Испанская компания Joma продолжает сотрудничать со страной-агрессоркой и одевать футболистов российских клубов. Руководство криворожского клуба отреагировало на скандал с известным брендом.

Очередной скандал разгорелся после представление российским Зенитом новой формы на сезон. Ранее компания заявляла, что покинула рынок страны-агрессорки, но, очевидно, их предыдущие сообщения не были искренними.

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Львовские Карпаты сразу отказались от сотрудничества с испанцами и оперативно сменили поставщика формы. Отреагировали на скандал и в УАФ, где компания выступает техническим спонсором сборной Украины.

Ультиматум Кривбасса

Соответствующее заявление сделал криворожский Кривбасс, тоже выступающий в форме Joma. В клубе отметили, что они не могут одновременно отказаться от поставщика. Кривбасс ждет объяснений от компании, а если сотрудничество с агрессором подтвердится, они изменят технического партнера.

Мы обратились с официальным запросом к представителю компании Joma в Украине и ждем от них четкой позиции и полного выхода компании с рынка страны-агрессора. На период рассмотрения этой ситуации ФК Кривбасс приостанавливает выполнение всех рекламных обязательств, указанных в контракте,

– говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в 2022 году ряд российских клубов, в том числе ЦСКА Москва и кадыровский Ахмат, сообщили, что их одевает компания Joma. Тогда производитель спортивной одежды сообщил об остановке всех спонсорских контрактов с российскими и белорусскими командами до прекращения полномасштабной агрессии.

, в 2021 году Joma разработала специальную форму для "сине-желтых" с контуром Украины и надписями "Слава Украине!" и "Героям слава". Именно в этой форме команда Андрея Шевченко выступала на чемпионате Европы-2020. В России сильно пылало от дизайна футболок.