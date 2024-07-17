Назревает громкий скандал: команда Джошуа выдвинула обвинения Дюбуа

Команда британского боксера Энтони Джошуа выдвинула обвинения его будущему сопернику Даниэлю Дюубуа. Его обвиняют в возможном нарушении правил.

21 сентября запланирован поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Они сразятся за титул IBF, от которого недавно отказался Александр Усик.

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Дюбуа подозревают в употреблении допинга

Даниэль Дюбуа не зарегистрировался на тестирование в Добровольном антидопинговом агентстве (VADA) перед предстоящим поединком.

Поэтому его подозревают в нечестной игре на тестирование и употреблении допинга.

На это в команде Дюбуа ответили, что они находятся на финишной прямой, чтобы зарегистрировать боксера на участие в тестировании на запрещенные препараты, что впоследствии должно подтвердить VADA.

Отметим, что противостояние Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа состоится на главном стадионе Англии – "Уэмбли".