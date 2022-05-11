Команда из Италии: сборная Украины объявила третьего соперника в товарищеских матчах
Источник:УАФ
Сборная Украины приступила к подготовке к отборочным матчам плей-офф и Лиги наций-2022/2023. Национальная команда назвала третьего соперника в товарищеских матчах.
Итальянская команда
Национальная команда Украины 17 мая сыграет контрольный матч с итальянским клубом "Эмполи". Поединок состоится за день до другой подготовительной игры – с хорватской Риекой.
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УАФ достигла согласия с двумя другими спарринг-партнерами по проведению поединков в 20-х числах мая. "Сине-желтые" проведут контрольные игры в течение недели перед матчем плей-офф в Шотландии.
С кем и когда сыграют украинцы, будет сообщено после того, как стороны согласуют дату обнародования этой информации.
Что касается игры с Эмполи, то УАФ и клуб договорились, что, как и во встрече с хорватской Риекой, которая состоится 18 мая, все средства от продажи билетов будут переведены на введенную президентом Украины Владимиром Зеленским глобальную платформу поддержки Украины United24.
В контрольных матчах сине-желтые будут играть в уникальной форме с картой Украины с границами в виде флагов стран, поддерживающих наше государство в войне против российских кафиров, и надписью Unitedfor Ukraine, а также шевроном с графикой платформы U24.
Стоимость билетов на игру Эмполи – Украина – 10 евро. Матч запланирован на 21:30 по киевскому времени. Поединок состоится на стадионе "Карло Кастеллани", который вмещает более 16 тысяч зрителей.
Что известно об итальянской команде
- Недавно клуб отметил свой столетний юбилей с момента основания. За последние 35 лет "синие" семь раз выходили из Серии В в Серию А, соответственно шесть раз понижались в классе.
- Нынешний сезон для Эмполи уже 15-й в элитном дивизионе итальянского чемпионата.
- В прошлом сезоне тосканцы финишировали 14-ми, а в этом сезоне идут на 13-й позиции, за два тура до завершения первенства гарантировав себе прописку в Серии А на следующий игровой год.