Команда из Италии: сборная Украины объявила третьего соперника в товарищеских матчах

Сборная Украины приступила к подготовке к отборочным матчам плей-офф и Лиги наций-2022/2023. Национальная команда назвала третьего соперника в товарищеских матчах.

Итальянская команда

Национальная команда Украины 17 мая сыграет контрольный матч с итальянским клубом "Эмполи". Поединок состоится за день до другой подготовительной игры – с хорватской Риекой.

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УАФ достигла согласия с двумя другими спарринг-партнерами по проведению поединков в 20-х числах мая. "Сине-желтые" проведут контрольные игры в течение недели перед матчем плей-офф в Шотландии.

С кем и когда сыграют украинцы, будет сообщено после того, как стороны согласуют дату обнародования этой информации.

Что касается игры с Эмполи, то УАФ и клуб договорились, что, как и во встрече с хорватской Риекой, которая состоится 18 мая, все средства от продажи билетов будут переведены на введенную президентом Украины Владимиром Зеленским глобальную платформу поддержки Украины United24.

В контрольных матчах сине-желтые будут играть в уникальной форме с картой Украины с границами в виде флагов стран, поддерживающих наше государство в войне против российских кафиров, и надписью Unitedfor Ukraine, а также шевроном с графикой платформы U24.

Стоимость билетов на игру Эмполи – Украина – 10 евро. Матч запланирован на 21:30 по киевскому времени. Поединок состоится на стадионе "Карло Кастеллани", который вмещает более 16 тысяч зрителей.

Что известно об итальянской команде

Недавно клуб отметил свой столетний юбилей с момента основания. За последние 35 лет "синие" семь раз выходили из Серии В в Серию А, соответственно шесть раз понижались в классе.

Нынешний сезон для Эмполи уже 15-й в элитном дивизионе итальянского чемпионата.

В прошлом сезоне тосканцы финишировали 14-ми, а в этом сезоне идут на 13-й позиции, за два тура до завершения первенства гарантировав себе прописку в Серии А на следующий игровой год.

В среду, 11 мая, сборная Украины сыграет свой первый товарищеский матч против Боруссии Менхенгладбах. Игра начнется в 21:45.