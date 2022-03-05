Команда Формулы-1 Haas расторгла контракт с российским гонщиком Мазепиным

Команда Формулы-1 Haas официально сообщила, что прекратила сотрудничество с россиянином Никитой Мазепиным. Также там отметили, что отказались от российских спонсоров.

Haas прекратила сотрудничество с россиянином из-за контракта с компанией "Уралкалий", против которой тоже были введены санкции.

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Владельцем этого предприятия является Дмитрий Мазепин – отец русского гонщика. Именно благодаря ему попал в состав команды.

Теперь Никита Мазепин не будет выступать за Haas. Команда Формулы-1 осудила полномасштабное вторжение России в Украину и выразила пожелания по завершению военных действий.

Российский гонщик дебютировал в Формуле-1 по Haas в 2021 году. Лучший его результат – 14 место на гран-при Баку.

Ранее руководство чемпионата мира по автогонкам приняло решение об отказе в проведении гран-при Сочи.

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