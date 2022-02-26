В своем инстаграме британец поддержал Украину. Он выступил против войны.

Стоящее Путин, ты хуже дьявола, – Левченко жестко осудила агрессию России против Украины

Когда видим несправедливость, очень важно с ней бороться. Я всем сердцем поддерживаю отважных людей, которые подверглись такому испытанию просто за то, что захотели выбрать для себя лучшее будущее,

– написал Хэмилтон.

"И я также поддерживаю множество храбрых граждан России, которые противятся этому проявлению насилия и ищут только мира. Пожалуйста, берегите себя. Мы молимся за вас", – добавил пилот.



Обращение титулованного гонщика / Фото из инстаграма Хэмилтона

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