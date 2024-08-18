Автобус ФК "Ужгород" попал в ДТП: есть пострадавшие
Источник:ФК "Ужгород"
Автобус футбольного клуба "Ужгород" попал в ДТП в Житомирской области. К сожалению, есть пострадавшие.
Известно, что автобус команды попал в аварию в 100 километрах от Житомира, где запланирован поединок с ФК "Полесье-2". Сейчас пострадавших в аварии госпитализировали.
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Команда ФК "Ужгород" пострадала в ДТП
Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, автобус с тренерским составом и руководством футбольного клуба "Ужгород" попал в аварию. К сожалению, известно о 5 пострадавших, которые получили телесные повреждения.
Так, в результате аварии травмировались:
- главный тренер Яромир Лобода,
- тренер Роберт Смокоровский,
- врач Владимир Червиняк,
- физиотерапевт Михаил Даньков,
- стратегический директор Феликс Ардельянов.
Всех пострадавших с травмами различной степени госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, микроавтобус, в котором ехал руководящий и тренерский состав клуба, сильно поврежден и, вероятно, он не подлежит ремонту.
Команда ФК "Ужгород" попала в ДТП – больше в галерее
Хотя команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий футболисты все же поехали на вечернюю тренировку.
В достаточно ограниченном составе "Ужгород" готовится выйти на поле и несмотря на проблемы продемонстрировать свой характер. Выражаем благодарность ФК "Полесье" за оперативную реакцию и оказанную помощь в трансфере нашей команды с места ДТП на тренировочную базу и в отель,
– сообщили в пресс-службе ФК "Ужгород".