Відомо, що автобус команди потрапив в аварію за 100 кілометрів від Житомира, де запланований поєдинок з ФК "Полісся-2". Наразі постраждалих в аварії госпіталізували.

Дивіться також Відомий футболіст збив на смерть поліцейського, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння

Команда ФК "Ужгород" постраждала в ДТП

Як повідомила пресслужба футбольного клубу, автобус з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу "Ужгород" потрапив в аварію. На жаль, відомо про 5 постраждалих, які отримали тілесні ушкодження.

Так, внаслідок аварії травмувалися:

головний тренер Яромир Лобода,

тренер Роберт Смокоровський,

лікар Володимир Червіняк,

фізіотерапевт Михайло Даньков,

стратегічний директор Фелікс Ардельянов.

Усіх постраждалих з травмами різного ступеня госпіталізували до найближчої лікарні. Нині їм надається уся необхідна допомога.

Окрім того, мікроавтобус, у якому їхав керівний та тренерський склад клубу, сильно пошкоджено і, ймовірно, він не підлягає ремонту.

Команда ФК "Ужгород" потрапила у ДТП – більше у галереї

Хоча команда отримала психологічний удар напередодні гри, проте після тривалих слідчих дій футболісти все ж поїхали на вечірнє тренування.

У досить обмеженому складі "Ужгород" готується вийти на поле і попри негаразди продемонструвати свій характер. Висловлюємо подяку ФК "Полісся" за оперативну реакцію та надану допомогу у трансфері нашої команди з місця ДТП на тренувальну базу та до готелю,

– повідомили у пресслужбі ФК "Ужгород".

Довідка. Запланований поєдинок Другої ліги між футбольними клубами "Полісся-2" – "Ужгород" відбудеться в неділю, 18 серпня.