Відомо, що автобус команди потрапив в аварію за 100 кілометрів від Житомира, де запланований поєдинок з ФК "Полісся-2". Наразі постраждалих в аварії госпіталізували.
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Команда ФК "Ужгород" постраждала в ДТП
Як повідомила пресслужба футбольного клубу, автобус з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу "Ужгород" потрапив в аварію. На жаль, відомо про 5 постраждалих, які отримали тілесні ушкодження.
Так, внаслідок аварії травмувалися:
- головний тренер Яромир Лобода,
- тренер Роберт Смокоровський,
- лікар Володимир Червіняк,
- фізіотерапевт Михайло Даньков,
- стратегічний директор Фелікс Ардельянов.
Усіх постраждалих з травмами різного ступеня госпіталізували до найближчої лікарні. Нині їм надається уся необхідна допомога.
Окрім того, мікроавтобус, у якому їхав керівний та тренерський склад клубу, сильно пошкоджено і, ймовірно, він не підлягає ремонту.
Команда ФК "Ужгород" потрапила у ДТП – більше у галереї
Хоча команда отримала психологічний удар напередодні гри, проте після тривалих слідчих дій футболісти все ж поїхали на вечірнє тренування.
У досить обмеженому складі "Ужгород" готується вийти на поле і попри негаразди продемонструвати свій характер. Висловлюємо подяку ФК "Полісся" за оперативну реакцію та надану допомогу у трансфері нашої команди з місця ДТП на тренувальну базу та до готелю,
– повідомили у пресслужбі ФК "Ужгород".