Колумбийского теннисиста дисквалифицировали за употребление кокаина

Колумбийского теннисиста Алехандро Гомеса временно отстранили от соревнований. Все из-за проваленной допинг-пробы.

Колумбиец отстранен от соревнований

Еще в октябре на турнире в Боготе теннисист сдал мочу, в которой обнаружили метаболиты кокаина. Это вещество принадлежит к числу "симуляторов", оно запрещено Всемирным антидопинговым агентством.

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Отстранение 30-летнего спортсмена начало действовать с 15-го декабря.

Гомесу было отправлено предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил, пока что теннисист не воспользовался правом обжаловать это решение.

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