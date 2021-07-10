Колумбия – Перу 3:2

Голы: Куадрадо, 49, Луис Диас, 66, 90+4 – Йотун, 45, Лападула, 82

Смотрите также Месси поиздевался над соперником, который не реализовал пенальти на Копа Америка: видео

Перу активнее начало поединок. Гости дважды выходили один на один с голкипером, но упустили оба момента. На последней минуте первого тайма гости воплотили активность в гол. Куэва получил роскошную передачу едва ли не через все поле, протащил мяч ближе к штрафной, отдал на свободного Йотуна. Ему ничего не оставалось, как метко пробить в ворота хозяев – 0:1.

Триллер на футбольном поле

Именно с минимальным преимуществом гостей на табло команды ушли на отдых. После перерыва колумбийцы быстро сравняли цифры в матче.

Хозяева получили право на перспективный штрафной. К отметке подошел Куадрадо и классным обводящим ударом прошил сетку ворот – 1:1. Настоящий шедевр удался колумбийцу.

Обе сборные обменялись острыми моментами. Футболист Перу даже проверил каркас ворот. На 66-й минуте Колумбия вышла вперед. Голевая атака составила лишь одну передачу. Колумбийский вратарь Варгас вынес мяч из ворот прямо в ноги Луиса Диаса. Вингер оттеснил опекуна и вывел свою сборную в счете – 2:1.

В конце встречи перуанцы сравняли цифры на табло. Лападула лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового и переправил мяч в ворота хозяев – 2:2.

Казалось, что нас ждет серия пенальти. Но иначе думали колумбийские футболисты. В компенсированное арбитром время все тот же активный Луис Диас решился на удар из пределов штрафной и не прогадал. Голкипер лишь кончиками пальцев дотянулся до мяча, но не сумел помешать голу – 3:2, вингер оформил дубль.

Колумбия заняла третье место на Копа Америка. Финал турнира состоится 11 июля, в котором Аргентина попытается вырвать победу у Бразилии.

Колумбия – Перу: видеообзор