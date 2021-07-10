Колумбія – Перу 3:2

Голи: Куардадо, 49, Луїс Діас, 66, 90+4 – Йотун, 45, Лападула, 82

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Перу активніше розпочало поєдинок. Гості двічі виходили сам на сам із голкіпером, але змарнували обидва моменти. На останній хвилині першого тайму гості втілили активність у гол. Куева отримав розкішну передачу ледь не через усе поле, протягнув м'яч ближче до штрафного, віддав на вільного Йотуна. Йому нічого не залишалось, як влучно пробити у ворота господарів – 0:1.

Трилер на футбольному полі

Саме з мінімальною перевагою гостей на табло команди пішла на відпочинок. По перерві колумбійці швидко зрівняли цифри у матчі.

Господарі отримали право на перспективний штрафний. До позначки підійшов Куардадо та класних обвідним ударом прошив сітку воріт – 1:1. Справжній шедевр вдався колумбійцю.

Обидві збірні обмінялись гострими моментами. Футболіст Перу навіть перевірив каркас воріт. На 66-й хвилині Колумбія вийшла вперед. Гольова атака склала лише одну передачу. Колумбійський воротар Варгас виніс м'яч з воріт прямо у ноги Луїса Діаса. Вінгер відтіснив опікуна та вивів свою збірну у рахунку – 2:1.

Наприкінці зустрічі перуанці зрівняли цифри на табло. Лападула найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та переправив м'яч у ворота господарів – 2:2.

Здавалось, що на нас чекає серія пенальті. Але інакше гадали колумбійські футболісти. У компенсований арбітром час все той же активний Луїс Діас наважив на удар з меж штрафного та не прогадав. Голкіпер лише кінчиками пальці дотягнувся до м'яча, але не зумів завадити голу – 3:2 вінгер оформив дубль.

Колумбія посіла третє місце на Копа Америка. Фінал турніру відбудеться 11 липня, у якому Аргентина спробує вирвати перемогу у Бразилії.

Колумбія – Перу відеоогляд