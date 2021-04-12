5 апреля Агилас сыграл матч чемпионата на выезде. И после него оказалось, что весь тренерский штаб, 14 игроков, и даже врач сдали положительный тест на коронавирус.

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Поэтому на следующий матч у команды даже не было достаточно игроков, чтобы заполнить заявку. Ведь кроме инфицированных, еще семеро игроков имеют другие травмы (у двух из них – переломы, из-за чего они надолго оказались вне игры). Поэтому руководство Агиласа обратилось с просьбой перенести следующий матч против команды Чико. Но им отказали. Поэтому игра состоялась.

11 апреля на поле вышли только семь игроков Агиласа. При этом двое из них – вратари. Правда в воротах играл только один из них, второй был полевым игроком.



Семь игроков Агиласа, которые вышли на матч / Фото facebook.com/AguilasDoradasoficial

Несмотря на то, что команде пришлось играть семь против одиннадцати, они неплохо держались. Но лишь до 57-минуты, когда пропустили первый раз. А на 77-й минуте счет на табло был 0:3.

Через две минуты после этого арбитр решил закончить матч досрочно. Все потому, что в составе Агиласа травмировался один из игроков, а заменить его некем. А по правилам ФИФА, нельзя проводить игру, когда в составе одной команды меньше, чем семь игроков на поле.