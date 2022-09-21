Колос внес в заявку игрока, который в марте вступил в ряды ВСУ

В заявке футбольного клуба Колос на сайте Украинской премьер-лиги значится полузащитник Андрей Богданов. Перед тем спортсмен вступил в ряды ВСУ,

Богданов в прошлом сезоне выступал за Колос. Но после начала войны решил присоединиться к рядам украинской армии. В марте он сообщил, что принял присягу на верность украинскому народу.

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Но 21 сентября стало известно, что Богданов снова оказался в заявке Колоса. Следовательно, игрок находится в расположении команды.

Хотя о том, что Богданов вернулся в Колос, еще 2 сентября сообщил другой новичок команды из Ковалевки Сергей Чоботенко. Он тогда заявил, что игрок поддерживает форму, потому что пропустил весь период подготовки. Зато другой футболист команды Владислав Великан проходит службу в рядах ВСУ. Хотя Великан тоже сейчас внесен в заявку Колоса.

В то же время, главный тренер команды Ярослав Вишняк еще 24 июня заявил, что клуб будет обращаться в Министерство обороны Украины, чтобы позволить обоим игрокам вернуться в клуб и продолжить профессиональную карьеру.