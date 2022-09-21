Богданов в минулому сезоні виступав за Колос. Але після початку війни вирішив приєднатися до лав української армії. В березні він повідомив, що склав присягу на вірність українському народу.

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Та 21 вересня стало відомо, що Богданов знову опинився в заявці Колоса. Відтак гравець перебуває у розташуванні команди.

Хоча про те, що Богданов повернувся до Колоса, ще 2 вересня повідомив інший новачок команди з Ковалівки Сергій Чоботенко. Він тоді заявив, що гравець підтримує форму, адже пропустив весь період підготовки. Натомість інший футболіст команди Владислав Велетень таки проходить службу в рядах ЗСУ. Хоча Велетень теж зараз внесений до заявки Колоса.

Водночас головний тренер команди Ярослав Вишняк ще 24 червня заявив, що клуб буде звертатися до Міністерства оборони України, щоб дозволити обом гравцям повернутися в клуб та продовжити професійну кар'єру.