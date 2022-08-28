Колос уверенно победил Рух в матче 2-го тура УПЛ

В воскресенье, 28 августа, Колос и Движение встречались в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги. Хозяева встречи одержали вторую победу подряд на старте УПЛ.

Колос – Рух 2:0

Голы: Милько, 5, Безбородько, 83

Ковалевский Колос уверенно победил львовский Рух в домашнем поединке 2-го тура УПЛ. Встреча на стадионе в Ковалевке завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, пишет 24 канал.

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На 5-й минуте Вадим Милько вывел хозяев вперед, ассистировал ему Олег Ильин. Закрепили свое преимущество ковалевцам в конце второго тайма. На 83-й минуте в ворота львовян расписался Денис Безбородько.

Колос начал сезон с двух побед подряд, тогда как Рух – с двух поражений. В первом матче ковалевци обыграли новичка УПЛ Кривбасс, а Рух проиграл Металлисту.

"Желто-черные" располагаются на 2-й строчке (6 очков), а руховцы занимают последнее место (0 пунктов). В третьем туре Рух будет принимать Шахтер, а Колос будет играть против Миная.