Минай – Колос 1:1

Голы: Кныш, 50 (п) – Нуриев, 90+6

Колос подошел к матчу в статусе фаворита противостояния. Первый опасный удар был от Коваленко, который выпрыгнул выше защитника и пробил в угол ворот Колоса – голкипер потянул мяч.

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Первый тайм не был богат на моменты. Коваленко подал в штрафную, но мяч срезался и полетел в ворота. Лишь перекладина спасла владения гостей от неминуемого гола.

Лучшие моменты первого тайма: видеообзор

В первом тайме фанаты голов так и не увидели. Что не скажешь о втором. На 50-й минуте в борьбе с Павловцем упал на газон в штрафной ковалевцев. Судья указал на 11 метров. К отметке подошел Кныш и легко развел мяч и вратаря в разные стороны владений – 1:0.

Видео пенальти

Казалось, что хозяева будут праздновать свою вторую победу в сезоне-2021/2022, но не в этот раз. Колос сравнял цифры на табло уже в компенсированное к матчу время. Нуриев отличился в воротах своей бывшей команды.

1:1 – Минай и Колос расписали мировую. После матча клуб из Ковалевки с 15 очками продолжает замыкать топ-10 УПЛ, а Минай с 10 пунктами дальше находится возле зоны вылета – 14 место.