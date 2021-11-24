Минай – Колос 1:1

Голи: Книш, 50 (п) – Нурієв, 90+6

Колос підійшов до матчу у статусі фаворита протистояння. Перший небезпечний удар був від Коваленка, який вистрибнув вище захисника та пробив у кут воріт Колоса – голкіпер потягнув м'яч.

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Перший тайм не був багатий на моменти. Коваленко подав у штрафний, але м'яч зрізався та полетів у ворота. Лише поперечина врятувала володіння гостей від неминучого голу.

Найкращі моменти першого тайму: відеоогляд

У першому таймі фанати голів так і не побачили. що не скажеш про другий. На 50-й хвилині у боротьбі з Павловцем впав на газон у штрафному ковалівців. Суддя вказав на 11 метрів. До позначки підійшов Книш та легко розвів м'яч та воротаря у різні сторони володінь. – 1:0.

Відео пенальті

Здавалось, що господарі святкуватимуть свою другу перемогу у сезоні-2021/2022, але не цього разу. Колос зрівняв цифри на табло вже у компенсований до матчу час. Нурієв відзначився у воротах своєї колишньої команди.

1:1 – Минай та Колос розписали мирову. Після матчу клуб із Ковалівки з 15 очками продовжує замикати топ-10 УПЛ, а Минай з 10 пунктами далі перебуває біля зони вильоту – 14 місце.