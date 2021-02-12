В субботу, 13 февраля, Колос и Шахтер восстановят вторую часть сезона УПЛ матчем в Ковалевке. Болельщики могут пересмотреть эту встречу онлайн и по телевидению.

Домашние матчи Колоса в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире матч Колос – Шахтер покажет именно "Футбол 2".

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Начало трансляции поединка Колос – Шахтер в 16:55. Сам матч начнется в 17:00.

Колос – Шахтер: где смотреть онлайн

Смотреть онлайн матч Колос – Шахтер легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на канале "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 16:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.