Колос приобрел три новых внедорожника для ВСУ
Источник:инстаграмм Колоса
Спортивное сообщество активно поддерживает и помогает ВСУ. Футбольный клуб Колос из Ковалевки показал, что уже совсем скоро направится к украинским защитникам.
Помощь украинской армии
Ковалевская команда показала плоды своей работы во благо украинской армии. Футбольный клуб приобрел для ВСУ новенькие автомобили.
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Три внедорожных PICKUP T8 2.0 FullExtra уже в скором времени будут помогать украинским военным, которые дают достойный отпор оккупантам.
Фотографии новых автомобилей были сделаны на фоне клубной базы Колоса.
Колос закупил автомобили для ВСУ / Фото из клубной инстаграмма
Многие футбольные клубы присоединяются к помощи украинской армии. Динамо и Шахтер проведут за границей ряд благотворительных матчей, средства из которых будут переданы на нужды украинцев.
Напомним, что первую часть сезона Колос закончил на 8-й позиции в таблице УПЛ. Клуб из Ковалевки набрал 24 очка.