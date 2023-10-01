Колос – Полесье 0:0

Подопечные Юрия Калитвинцева сумели удивить своим мощным стартом в чемпионате, позволившим попасть на верхние ступени таблицы. Для того, чтобы подтвердить свои еврокубковые амбиции, "волкам" нужно было брать очки в Ковалевке.

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Уже в дебюте встречи Полесья имело возможность сменить счет на табло. Голкипер Колоса Фесюн неудачно сыграл на выходе, но Кушниренко не сумел воспользоваться ошибкой соперника.

У гостей опасность создавал Макуана. Конголезский легионер постоянно обострял ситуацию, когда мяч попадал к нему.

Хозяева отвечали фланговыми проходами Болбата и нестандартными действиями бразильца Диего. Однако в защите обе команды действовали лучше, чем в нападении.

Юрий Калитвинцев пытался изменить ход поединка заменами. Однако бразилец Ариэлсон и Шастал не смогли найти свой шанс.

В итоге поединок завершился нулевой ничьей, не удовлетворившей обе команды. Кстати, эта ничья стала первой для Полесья на уровне Премьер-лиги.

Полесье не воспользовалось шансом догнать Шахтер и осталось на 4 месте с 16 очками.

Колос также не улучшил свое турнирное положение. Команда Вишняка занимает 9-ю строчку, набрав 11 баллов в 9 матчах.

Видеообзор матча Колос – Полесье