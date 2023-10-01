Колос – Полісся 0:0

Підопічні Юрія Калітвінцева зуміли здивувати своїм потужним стартом в чемпіонаті, який дозволив потрапити на верхній щабель таблиці. Для того, щоб підтвердити свої єврокубкові амбіції, "вовкам" потрібно було брати очки в Ковалівці.

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Вже в дебюті зустрічі Полісся мало можливість змінити рахунок на табло. Голкіпер Колоса Фесюн невдало зіграв на виході, але Кушніренко не зумів скористатися помилкою суперника.

У гостей традиційно небезпеку створював Макуана. Конголезький легіонер постійно загострював ситуацію, коли м'яч потрапляв до нього.

Господарі відповідали фланговими проходами Болбата та нестандартними діями бразильця Дієго. Проте в захисті обидві команди діяли краще, ніж в нападі.

Юрій Калітвінцев намагався змінити хід поєдинку замінами. Однак бразилець Аріелсон та Шастал не зуміли знайти свій шанс.

У підсумку поєдинок завершився нульовою нічиєю, яка не задовольнила обидві команди. До речі, ця нічия стала першою для Полісся на рівні Прем'єр-ліги.

Полісся не скористалося шансом наздогнати Шахтар та залишилося на 4-му місці з 16 очками.

Колос теж не покращив своє турнірне положення. Команда Вишняка займає 9-ту сходинку, набравши 11 балів у 9 матчах.

Відеоогляд матчу Колос – Полісся