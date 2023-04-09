Колос разгромил Металлист 1925 и приблизился к еврокубковой зоне

Команда из Ковалевки не имела проблем с харьковчанами, одержав вторую победу в 2023 году. Героем матча стал оформивший дубль Павел Ориховский.

Колос – Металлист 1925 3:0

Голы: Ориховский, 3, 35, Безбородько, 64.

В чемпионате Украины по футболу подошел к завершению 20-й тур УПЛ. Последним в воскресенье прошел поединок в Ковалевке между середняками турнира – Колос принимал Металлист 1925 года, пишет 24 канал.

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Харьковчане пока разочаровывают в этом году. Подопечные Эдмара не выиграли ни один из пяти матчей, а в играх с Днепром-1 и Шахтером проиграли суммарно со счетом 0:10.

Встреча с Колосом была возможностью для Металлиста 1925 г. удалиться от зоны вылета. Однако команда Ярослава Вишняка была на голову выше и смогла взять реванш за поражение от харьковчан в первом круге (0:2).

Колосс не имел проблем

Хозяева дважды забили еще до перерыва, героем эпизодов стал Павел Ориховский. Уже на третьей минуте питомец Динамо открыл счет, удачно откликнувшись на прострел Мякушка.

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А уже ближе к перерыву после неудачного удара Лысенко он подхватил мяч и отдал на Ореховского. Павел точно пробил под кипером. Добил Металлист 1925 после перерыва Безбородько, который вышел на замену и точно пробил с левого края штрафной площади.

Победа позволила Колосу закрепиться на 7 месте, в четырех баллах позади еврокубковой зоны. Металлист 1925 остается десятым, опережая зону переходных игр на три очка.

Стоит знать. В следующем туре Колос поедет в гости в Ингульц, а Металлист 1925 сыграет с Александрией.